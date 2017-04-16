 «تعظيم البلد الحرام» يؤهّل 700 شاب لخدمة «المعتمرين» في رمضان (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعظيم البلد الحرام» يؤهّل 700 شاب لخدمة «المعتمرين» في رمضان (صور)

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«تعظيم البلد الحرام» يؤهّل 700 شاب لخدمة «المعتمرين» في رمضان (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

بدأ مشروع تعظيم البلد الحرام في تدريب وتأهيل الشباب المشاركين في تقديم الخدمات التطوعية التي يقدمها المشروع عبر برنامجه “شباب مكة في خدمتك” لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان من كل عام، وذلك في مقر المشروع بحي الحمراء.

ويقدم البرنامج التدريبي خلال العام الجاري حقيبة من الدورات التدريبية، حيث خصصت الدورة الأولى عن ثقافة تعظيم البلد الحرام وخصائص البلدة المقدسة، وما لها من ميزات وما يجب علينا تجاهها، وأخرى عن الخدمة المقدمة بجوانبها الفنية ومتعلقاتها الإدارية.

ويشارك في البرنامج التدريبي هذا العام أكثر من 700 شاب مكي، موزعين على سبعة أنشطة يقدمها الشباب داخل المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية ومواقف حجز السيارات بكدي.

يُذْكَرُ، أن هذه المناشط ينفذها المشروع للعام الثالث عشر على بالشراكة مع عِدَّة جهات كالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الحج والعمرة، وشرطة العاصمة المقدسة، والإدارة العامة للمرور، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

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