 «الزكاة والدخل»: تحصيل ضرائب من الشركات العالمية على «التجارة الإلكترونية» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الزكاة والدخل»: تحصيل ضرائب من الشركات العالمية على «التجارة الإلكترونية»

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«الزكاة والدخل»: تحصيل ضرائب من الشركات العالمية على «التجارة الإلكترونية»

تواصل – بدر العبدالرحمن:

كشف مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف طارق السدحان، عن توجه المملكة لتحصيل ضرائب من الشركات العالمية التي تعمل بالبلاد عبر “التجارة الإلكترونية”.

وأَشَارَ السدحان، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأحد بمقر الهيئة في الرياض، إلى توقيع المملكة عِدَّة اتفاقيات دولية لحماية حقوقها من تهرب بعض الشركات من الضرائب، لَافِتَاً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة سيُسَاهِم في تطوير أهدافها وآليات عملها.

وأَوْضَحَ أن الهيئة – بموافقة مجلس الوزراء – يحق لها الحصول على ما نسبته 5% من إيرادات الضريبة، والتي ستُستخدم للتشغيل الذاتي بما يقرُّه مجلس الإدارة، مُؤكِّدَاً عزم الهيئة تعيين 600 مواطن جديد لينضموا إلى الموظفين الحاليين، لخدمة 1.5 مليون مكلَّف.

ولفت مدير هيئة الزكاة والدخل، إلى إقرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة شرعية مختصة بكافة أمور الزكاة؛ تهدف إلى تسريع حل نقاط الخلاف التي كانت تحدث بين الهيئة وبعض المكلفين.

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