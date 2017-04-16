6 نصائح مفيدة لاختيار الحقائب المناسبة للسفر

تواصل – وكالات:

يُعْتَبَر اختيار حقائب السفر من أكثر الأشياء التي تقض مضجع الكثير من المسافرين أثناء الترتيب لرحلتهم المرتقبة، سواء أكان السفر جواً أو براً أو بواسطة الباخرة.

وعادة ما يخطئ الكثير من المسافرين في اختيار الحقيبة المناسبة لرحلتهم؛ الأَمْر الذي يسبب لهم الإرباك أثناء السفر، وخَاصَّة في الرحلات التي تتطلب تنقلاً متوَاصِلاً وسَرِيعَاً.

وأورد موقع “ترافيل تيبس” الإلكتروني نصائحَ للمسافرين تساعدهم على اختيار حقيبة السفر المناسبة لرحلتهم:

1 – الحقائب المتينة

من الضروري أن تتمتع حقائب السفر بالمتانة لأنها قد تتعرض للتعامل العنيف من عمال النقل، وسوء التخزين في مقصورات الأمتعة؛ الأَمْر الذي قد يؤدي إلى تلفها إن لم تكن متينة وقوية.

2 – اختر حقائب تلائم احتياجاتك

تعتبر معرفتك الدقيقة بحاجات السفر أمراً ضرورياً يساعدك على اختيار الحقيبة المناسبة. فإن كانت رحلتك بهدف العمل أو الإقامة الدائمة، فلا بد من اختيار حقائب كبيرة تتسع لملابسك ومقتنياتك التي ترغب بنقلها إلى وجهتك.

3 – الحقائب الخفيفة

لا بد من أن يختار المسافر حقائب خفيفة الوزن؛ ليتمكن من نقلها وحملها بسهولة كلما تطلب الأمر.

4 – الحقائب القابلة للتوسيع

إن كانت رحلتك تتطلب اصطحاب الكثير من الملابس والأغراض، فلا بد من أن تختار حقيبة قابلة للتوسيع، تحتوي على جيوب إضافية تتسع لجميع أغراضك.

5 – حقائب بعجلات متينة

اختر الحقائب التي تحتوي على عجلات متينة تتحمل الوزن الثقيل؛ لأنَّها ستسمح لك بسحبها بسهولة أثناء التنقل المتكرر في رحلتك.

6 – الحقائب المزودة بأقفال مدمجة

يفضل أن تحتوي حقيبة السفر على قفل مدمج بثلاث خانات، فذلك سيسهل عليك فتح وإقفال الحقيبة دون الحاجة للبحث عن القفل كلما أردت إقفال الحقيبة.