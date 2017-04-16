جدة.. وافدان يُبلغان الشُرطة بعد خروج آلاف الريالات من صراف آلي بالخطأ

تواصل – جدة:

فوجئ وافدان من الجنسية المصرية، بخروج عشرات الآلاف من الريالات من الصراف عن طريق الخطأ، خلال سحبهما مبالغ مالية بسيطة من أحد الصرافات الآلية في جدة.

وأجرى المقيم الأول عملية سحب لمبلغ 500 ريال فأخرج له جهاز الصراف 24 ألف ريال، فيما حضر المقيم الآخر بعدها لسحب 2500 ريال ليفاجأ بخروج مبلغ 14 ألف ريال.

وأَوْضَحَت مصادر أن المقيمين قاما بالاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة، وبعد لحظات حضرت دوريات الأمن للموقع، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقام رجال الأمن بإبلاغ إدارة البنك بالواقعة، كما أشادوا بأمانة الوافدين، وحسن تصرفهما بالإبلاغ الفوري عن الأمر.