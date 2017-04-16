محامون: السجن والجلد عقوبة الإساءة لوزير الخدمة المدنية السابق عبر مواقع التواصل

تواصل ـ الرياض:

حذَّر خبراء قانونيون من الإساءة إلى وزير الخدمة المدنية السابق، خالد العرج، الذي تم إعفاؤه من منصبه أول من أمس بقرار ملكي عبر مواقع التواصل، مؤكدين إمكانية ملاحقة المسيئين قانونياً، وتوقيع عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، والغرامة المالية إلى مليون ريال، أو كليهما، مع الجلد تعزيراً، باجتهاد من القاضي.

يَأْتِي ذلك بعد تعليقات ساخرة لبعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعية، أمس، في قضية الوزير المتهم بارتكاب تجاوزات، بما في ذلك استغلاله النفوذ والسلطة، وَأَكَّدَ مختصون في الشأن القانوني، مخالفة التعليقات التي تم بثها وتداولها في قضية الوزير السابق، في مواقع التواصل الاجتماعي لنظام الجرائم المعلوماتية، مشيرين إلى أن الوزير السابق خالد العرج، الخاضع للتحقيق من لجنة شكلها خادم الحرمين الشريفين، بإمكانه ملاحقة المسيئين قانونيّاً.

وحذَّر المحامي والمستشار القانوني سلطان المخلفي من الإساءة إلى الوزير السابق، أو اتهامه قبل إدانته بمحاكمة وَفْقَ نظام محاكمة الوزراء، وقال: “من المبادئ المستقرة في النظام السعودي ما نَصَّتْ عليه المادة الـ26 من النظام الأساسي للحكم؛ أنها تحمي حقوق الإنسان وَفْقَ الشريعة الإسلامية”.

وأضاف: “الشريعة الإسلامية نَصَّتْ في شكل صريح على أن الأصل براءة الإنسان، ولا عقوبة إلا بجريمة”، مُوَضِّحَاً أنه “إذا لم يثبت حكم فلا يمكن التجريم حتى يثبت الحكم ويرتفع أصل البراءة”، مُشِيرَاً إلى أنه من ضمانات المحاكمة العادلة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ وبناءً على ذلك لا يجوز الخوض في عرض أي متهم أو الخوض في أمانته ما لم يثبت الجرم، وكل من يخالف هذا الأصل ويتجاوز في الإساءة إلى الوزير ويرميه بما ليس فيه، وفي أمانته، من دون أن يثبت عليها ذلك، أو يصدر فيه حكم يكون عرضة للجزاء وَفْقَ الأنظمة القانونية، وَفْقَاً لـ”الحياة”.

وَأَكَّدَ القاضي السابق، المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي أحقية الوزير السابق وعائلته في الملاحقة القانونية لجميع المسيئين عبر مواقع التواصل، مُوَضِّحَاً أن “للوزير، الذي تم إعفاؤه بأمر ملكي، كامل الحق في إثبات هذه الإساءات التي تم توجيهها إليه عبر مواقع التواصل، بمحاضر”.

وأَضَافَ الجطيلي: أن ذلك يقع ضمن التشهير بشخصه، ولما فيه من ضرر محقق له ولأسرته، مُشِيرَاً إلى “أن عقوبة التشهير تأتي ضمن عقوبات نظام الجرائم المعلوماتية”.

وأَوْضَحَ المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف، أن للوزير السابق الحق في رفع دعوى ضد كل من أساء إليه بطريقة مباشرة أو غَيْر مُبَاشِرٍة، بِحَسَبِ نظام الجرائم المعلوماتية، إذا كان من طريق قنوات التواصل.