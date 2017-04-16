3 طرق لتحويل هاتفك القديم لأداة مفيدة

تواصل ـ وكالات:

يطلق مصنعو الهواتف الذكية كل عام عَدَدَاً من الأجهزة الجديدة بأسعار ومواصفات مختلفة، وَفِي حين أن غالبية الهواتف الذكية يمكن استخدامها لمدة تصل إلى 3 سنوات على الأقل، إلا أن هناك بعض المستخدمين الذين يفضلون التغيير باستمرار؛ وَهُوَ الأمْر الذي يجعل لديهم مخزوناً من الهواتف غير المستخدمة في المنزل، إذا كنت من بين هؤلاء فنرصد لك مجموعة من الطرق التي يمكن اللجوء إليها للاستفادة بأجهزتك القديمة.

ـ كاميرا مراقبة: أغلب الهواتف الذكية الحديثة، تأتي مع كاميرات فائقة، لذلك إذا قررت شراء هاتف جديد يمكنك استخدام القديم لمتابعة ما يحدث في منزلك أثناء غيابك، كل ما تحتاجه هو تطبيق مثل: IP Webcam، أو tinyCam Monitor.

ـ GPS للسيارة: إذا كنت ذاهباً إلى منطقة جديدة وتحتاج لنظام تحديد المواقع، فيمكن لهاتفك الذكي القديم أن يساعدك في ذلك من خلال تطبيقات الخرائط الشهيرة مثل “جوجل ماب”، والتي تأتي مع ميزات الإرشاد الصوتي، ويمكنك حتى تحميل خرائط كاملة للاستخدام من دون اتصال بالإنترنت.

ـ موزع واي فاي: نَظَرَاً لمدى أهمية البقاء على اتصال بالإنترنت هذه الأَيَّام، فمن المؤكد أنك تحتاج أنت وعائلتك الاتصال معاً بالإنترنت خارج المنزل؛ لذلك يمكنك تخصيص بطاقة sim وشحنها مع باقة إنترنت واستخدام هاتفك القديم كـ ‘‘hotspot‘‘.