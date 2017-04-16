الجهات الحكومية تصرف غدًا رواتب «برج الثور» لموظفيها

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

تستعد الوزارات والجهات الحكومية لصرف راتب “برج الثور”، الذي سيتم إيداعه في حسابات موظفي الدولة غدًا الثلاثاء، وذلك حسب النظام الشمسي الجديد الذي يتم اتباعه حالياً في صرف الرواتب.

ومن المتوقع، أن يتم صرف وإيداع راتب شهر رجب من عام 1438 هـ، حسب النظام الشمسي يوم غداً الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017، وهو الموافق 5 من برج الثور.

وكانت وزارة المالية، قد ربطت موعد صرف راتب الموظفين الحكوميين، مع اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، مشيرة إلى أنَّه ستساعد هذه الآلية على الملاءمة بين مواعيد صرف الرواتب وبين توقيتات السنة المالية، التي تبدأ في مطلع كانون الثاني/يناير سنويًا.