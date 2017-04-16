«تعليم المدينة» يوضح ملابسات وفاة طالب إثر سقوطه من الطابق الثاني بمدرسته

تواصل – عبدالله الحجوري:

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة بياناً حول تعرض الطالب أحمد تويشبيكوف نوركلين، الذي يدرس بالصف الأول بمدرسة محمد بن علي القشيري لتحفيظ القرآن الكريم الملحقة بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية لحادث سقوط أدى إلى وفاته.

وأوضح البيان أن الإدارة العامة للتعليم تلقت اتصالاً، أمس الأحد، من مكتب التعليم بشمال المدينة يبلغ فيه عن تعرض الطالب أحمد “كازاخستاني الجنسية”، لحادث سقوط من الطابق الثاني عند تسلقه لحواجز الدرج (الدربزين) أثناء الانصراف بعد نهاية اليوم الدراسي وذلك في الحادية عشر صباحاً، ونتج عن ذلك إصابة بليغة في الرأس نتيجة ارتطامه القوي بالأرض.

وأضاف البيان، أن إدارة المدرسة اتصلت مباشرة بالهلال الأحمر الذي باشر الحادثة وتم نقل الطالب للمستشفى بحضور والده، غير أن مشيئة الله كانت أسرع حيث لفظ الطالب أنفاسه الأخيرة بعد وصوله للمستشفى بدقائق، وتباشر الإدارة ممثلة في إدارة المتابعة والأمن والسلامة مع الجهات ذات العلاقة التحقيق في الحادثة.