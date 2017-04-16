خبراء يربطون بين السمنة والإصابة بسرطان الكُلى

تواصل – وكالات:

ربط باحثون بريطانيون بين زيادة الوزن والسمنة المفرطة وإصابة نحو 20 ألف شخص بسرطان الكُلى في إنجلترا، خلال العقد الماضي.

وبحسب مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا، فقد ارتفعت معدلات الإصابة 40 في المئة خلال نفس الفترة ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع مستقبلا.

ويتسبب الوزن الزائد في حوالي 25 بالمئة من الإصابة بسرطانات الكلى ويؤدي التدخين إلى نفس نسبة الإصابة أيضا.

وقالت الدكتورة جولي شارب، مسؤولة معلومات السرطان في مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية “أمر مقلق رصد ارتفاع حالات الإصابة بسرطان الكلى إلى مثل هذا المعدل”.

وأوضحت، أن زيادة الوزن أو السمنة ترتبط بحوالي 13 نوعا من السرطان، بما في ذلك الكلى التي أصبحت أكثر شيوعا.