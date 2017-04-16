3 برامج مجانية لا غنى عنها لمستخدمي «ويندوز»

تواصل – وكالات:

يوفر نظام “ويندوز” العديد من البرامج المجانية التي قد لا يعلم بها المستخدمون، وتقدم لهم خدمات لا غنى عنها توفر عليهم الوقت والجهد وتعزز من قدرة الحاسوب في أداء مهامه.

وسلطت “البوابة العربية للأخبار التقنية” الضوء في تقرير لها، الضوء على 3 برامج يمكن استخدامها في الإصدار الأخير للنظام “ويندوز 10” والإصدارات السابقة، والبرامج المجانية هي:

CCleaner

يساعد هذا البرنامج المستخدم على تنظيف حاسوبه الشخصي من الملفات المؤقتة مثل ملفات تعريف الارتباط في كافة المتصفحات المثبتة على حاسبك وسجل الزيارات وكذلك تنظيف سجل النظام Registry وإصلاحه بنقرة زر واحدة.

ويتيح البرنامج استخدام أدوات أخرى مثل إزالة تثبيت البرامج أو إصلاحها، وكذلك تحليل القرص الصلب واستعادة النظام والتحكم ببرامج بدء التشغيل وغيرها من الأدوات.

WinUtilities Free

يوفر البرنامج مجموعة من المزايا المجانية لتعزيز أداء النظام وتخصيص الإعدادات، إذ يتيح التطبيق إزالة الملفات غير المرغوب بها من القرص الصلب وإصلاح أخطاء النظام وإدارة بدء التشغيل وجدولة المهام وتحرير ذاكرة الوصول العشوائي، واكتشاف الملفات المكررة وحذف الاختصارات التالفة وغيرها من الأدوات التي تعزز الأداء.

Clover

يساعد هذا البرنامج في اختصار وقت المستخدم أثناء البحث عن الملفات الموجودة على الحاسوب، إذ يجعل تصفح ملفات الحاسوب مثل تصفح مواقع الانترنت.

وبعد تنزيل هذا البرامج يصبح تصفح الملفات عبر شاشة مبوبة تتيح انتقالا أسرع بينهما مما كان في السابق عندما كان يضطر المستخدم للبحث محرك بحث الحاسوب أو النقر على رموز الملفات على سطح المكتب.