 اجتماع لأعضاء الجمعية العلمية السعودية «الحسنى» الأربعاء المقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

اجتماع لأعضاء الجمعية العلمية السعودية «الحسنى» الأربعاء المقبل

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اجتماع لأعضاء الجمعية العلمية السعودية «الحسنى» الأربعاء المقبل
تواصل – هياء الدكان:
تقيم الجمعية العلمية السعودية للدراسات الإسلامية (الحسنى) لقاءً يجمعها بأعضاء الجمعية في نادي جامعة الأميرة نورة وبحضور عدد من الأكاديميات والطالبات وسيدات الأعمال، وذلك في مساء الأربعاء المقبل الموافق ٧/٢٩ برعاية كريمة من “مركز تذكار”.
وتعد الجمعية المنبثقة من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أول جمعية نسائية مهتمة بالدراسات الإسلامية في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ولها مشاريع متنوعة قصيرة وبعيدة المدى لخدمة الإسلام والمسلمين وتأصيل العلوم الشرعية والبحث في الدراسات البينية.

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