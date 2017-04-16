عبر «تواصل».. «تحفيظ الخبر» تدعو لمساعدتها في بناء مدرسة قرآنية بحي الجسر (صور)

تواصل – سامي الثبيتي:

دعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخبر، أهل الخير والمتبرعين المساعدة في بناء مدرسة كبيرة لتحفيظ القرآن الكريم بحي الجسر، بَدَلاً من المدرسة الحالية الموجودة بملحق مسجد.

وقَالَتِ الجمعية في دعوتها للمتبرعين عبر “تواصل”: إنها افتتحت مدرسة عاتكة بنت زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، بحي الجسر في عام 1420 هـ وهي ملحق بمسجد، واستمرت مسيرة تعليم القرآن في المدرسة لمدة 17 عاماً، وبلغ عدد الدارسات ما يقارب 300 دارسة، وعدد الأطفال في الروضة التعليمية 120 طفلاً، وعدد المعلمات 16 معلمة، والإداريات 8، وعدد البرامج التربوية المقدمة في سنة واحدة 16 برنامجاً، استفاد منه 1196 مستفيدة من الدارسات وأهالي الحي.

وأَضَافَتِ الجمعية أنه مع نهاية عام 1437هـ أُغلقت المدرسة بسبب سوء البنية التحتية، وتصدع بعض أجزاء المبنى؛ مما شكل خَطَرَاً كَبِيرَاً على الدارسات، وصارت غير مهيأة للدراسة، واستقبال أهل القرآن، وتم تسليم المبنى للأوقاف لأنه ليس ملكاً للجمعية.

وقَالَتْ إن: “الدارسات مكثن في بيوتهن، وانقطعن عن مُتَابَعَة حفظهن، وأحزنهن خبر الإغلاق، وطلبن بإلحاح فتح مبنى آخر؛ ليتمكن من مُتَابَعَة حفظ القرآن الكريم”.

وأَضَافَتْ الجمعية أنه: “نَظَرَاً للتوسع العمراني الذي يشهده حي الجسر، أصبحت الحاجة ملحة لبناء مدرسة كبيرة، تتسع لعددٍ كبيرٍ من الدارسات”، وأهابت بأهل الخير مساندتها لإيجاد أرضٍ لا تقل مساحتها عن 2000 متر، وإيجاد متبرع لبنائها”.