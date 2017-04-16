شرطة الجوف توضح حقيقة وفاة مواطن في مضاربة جماعية بمركز صوير

تواصل – خالد العبدالله:

نفت شرطة منطقة الجوف ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعرُّض مواطن لإطلاق نار أثناء مضاربة بمركز صوير مما أدى إلى وفاته.

وأَوْضَحَ الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت الماضي، ورد لمركز شرطة صوير بلاغ مناوب الإسعاف بمستشفى صوير العام عن دخول مواطنين (بالعقد الثاني من العمر) للمستشفى لقاء تعرضهما للإصابة بأعيرة نارية أحدهما أسفل القفص الصدري (وتمت إحالته لمستشفى الأمير متعب)، والآخر بالفخذ وتم تنويمهما وحالتهما مستقرة وفي تحسن مستمر، ومَا زَالَ تعقب الجناة مستمراً.

وأَضَافَ أنه تم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، مُطَالِبَاً الجميع بتحري الدقة، قبل تداول أي خبر والتأكد من الجهات المعنية.