سفارة المملكة في باريس تناشد المواطنين تجنب أماكن التظاهرات

تواصل – بدر العبدالرحمن:

ناشدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا المواطنين والطلاب المبتعثين بضرورة توخي الحذر، وتجنب أماكن التظاهرات التي تشهدها البلاد حالياً خَاصَّة ساحتي لاباستيل، ولاروبابليك.

وتشهد العديد من الأحياء في فرنسا تظاهرات شَارَكَ فيها المئات من الفرنسيين ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان؛ بعد تأهلها للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وأَظْهَرَتِ النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، تأهل كلا المرشحين الفرنسيين الوسطي إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان للجولة الثانية من الانتخابات.