 وزير الخارجية السوداني: رفع العقوبات الأمريكية عن «الخرطوم» بعد شهرين | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية السوداني: رفع العقوبات الأمريكية عن «الخرطوم» بعد شهرين

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وزير الخارجية السوداني: رفع العقوبات الأمريكية عن «الخرطوم» بعد شهرين

تواصل – وكالات:

توقَّع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن بلاده بحلول 12 يوليو المقبل، وهو الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية، وَفْقَاً للأمر التنفيذي الذي أَصْدَرَه الرئيس السابق باراك أوباما، والذي يقضي برفع تلك العقوبات جزئياً، على أن ترفع كُلِّيّاً بعد انقضاء فترة 180 يوماً، حالما تستوفي الخرطوم خمسة شروط، عُرفت بخطة «المسارات الخمسة».

وتنص خطة «المسارات الخمسة» على مساهمة السودان في مكافحة الإرهاب، ووقف دعمه لجيش الرب الأوغندي وزعيمه جوزيف كوني، ودعم السلام في جنوب السودان، ووقف النزاعات المسلحة، وتحقيق السلام في السودان، والتعاون في الشأن الإنساني بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع في جنوب كردفان، والنيل الأزرق. وتعمل الخرطوم جاهدة لإنفاذ هذه المسارات والالتزام بها بحلول الأجل المضروب، وهي متفائلة بمستوى تنفيذها.

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