مقدم البلاغ ضد «العرج»: أنا أجدر بالوظيفة من ابن الوزير السابق (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

كشف سعد الثويني، صاحب البلاغ المقدم ضد وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، تفاصيل تقديمه للبلاغ، مُشِيرَاً إلى ضرورة التوجه إلى القنوات الرسمية والقانونية والتبليغ عن شبهات الفساد بَدَلاً من الكتابة على “تويتر”.

وقال الثويني في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة المجد: “البداية كانت باطلاعي على الهاشتاق الذي انتشر في “تويتر” عن تعيين ابن الوزير بـ”مؤهل ثانوي” على راتب قيمته 21600 ريال، وانتظرت أن يقدم أحد بلاغ ضد الوزير، عندها كتبت خطاباً، وتوجهت إلى هيئة نزاهة، وتم تسجيل بلاغ رسمي، ومنحي رقم بلاغ، وكنت أتابع الشكوى يَوْمَاً بعد يوم”.

وتابع: “أصررت على توضيح هويتي لأني لم أقدم على شيء خطأ حتى أُخفي هويتي؛ بالعكس قمت بواجب إيجابي بالتبليغ عن شُبْهَة فساد، نافياً الشائعات التي ترددتْ بأنه يعمل في وزارة الخدمة المدينة”.

واستطرد: “أنا لا أعمل في الحكومة، بل أعمل في قطاع خاص، ولم أتطرق لنقطة وجوب وضع اختبار كفاءة بيني وبين ابن الوزير لتحديد من الأجدر بهذه الوظيفة؟ رغم تأكدي من أني أجدر منه بهذه الوظيفة”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أَصْدَرَ أمراً ملكيّاً بتطبيق نظام محاكمة الوزراء على وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، لترفع نزاهة بعد ذلك التقرير الذي صادق على أهميته خادم الحرمين الشريفين؛ بقرار إعفاء الوزير وإحالته للمحاكمة المختصة.