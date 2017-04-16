«الزكاة والدخل»: جاهزون لتطبيق الضريبة الانتقائية حال إقرارها

تواصل – الرياض:

أكد المدير العام لهيئة الزكاة والدخل المكلف طارق السدحان جاهزيتهم لتطبيق الضريبة الانتقائية متى تم صدورها وإقرارها، مُشِيرَاً إلى أن الهيئة قامت بعملية تهيئة للمكلفين المعنيين واستكملت متطلبات التطبيق كافة.

وأَضَافَ السدحان أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة بما يُلبي طموحات شركائها المكلفين من القطاع الخاص، وبما يُسَاهِم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 الذي اعتمد ضريبتي القيمة المضافة والقيمة الانتقائية، وإيرادات الزكاة كأحد الممكنات لتحقيق برنامج التوازن المالي، بِحَسَبِ “الإخبارية”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السدحان اليوم بمقر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض؛ للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، والتعريف بأهم انعكاساته على مستوى أداء الهيئة وكفاءتها الإِنْتَاجية، وعلى جودة الخدمات المقدمة المكلفين من الملزمين نظاماً بدفع الزكاة من الشركات السعودية والخليجية المقيمة، والضريبة من الشركات الأجْنَبِيَّة، وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، بحضور نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي، ونائب المدير العام للشؤون التنفيذية سعد السعيدان، ومسفر الدحيم.