وزير التعليم: إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية تبدأ 29 شعبان

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في حسابه على موقع التواصل الاجتمايع تويتر، أنه انسجامًا مع التوجيه الكريم والاوامر الملكية الصادرة بالأمس، بتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، فقد تقرر أن تبدأ إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية هذا العام بنهاية دوام الخميس ٢٩ / ٨.

يذكر أن الوزارة قبل هذا القرار الأخير قد نفت جملةً وتفصيلاً، أخبار تقديم الاختبارات في شهر شعبان وبداية إجازة نهاية العام الدراسي أول شهر رمضان المبارك، وأكد المتحدث الرسمي في تصريحات سابقة عدم صحة الخبر “المختلق” وقال: “غير صحيح”.

وكتب العصيمي تغريدة معلقاً على وسم ‫#تقديم_الاختبارات_قبل_رمضان: ‏”الزملاء والزميلات، مقترحاتكم وآراؤكم محل تقديرنا، والوزارة في هذا ملتزمة بخطة التقويم الدراسي لهذا العام”.

وكان مستخدمو مواقع التواصل قد تداولوا خبراً لأحد المواقع قال فيه وزير التعليم: “مجلس الوزراء يقرر تقديم الإجازة إلى 1 رمضان، والاختبارات تبدأ يوم 16 شعبان 1438”.