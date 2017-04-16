آبل تطوّر تكنولوجيا الإنترنت الفضائي

تواصل ـ وكالات:

تخطط شركة آبل لتطوير تقنيات يمكنها توصيل الإنترنت للعالم من الفضاء، إذ كشف تقرير حديث أن آبل وظفت كبار المديرين التنفيذيين الذين يعملون في مجال الأقمار الصناعية بشركة جوجل.

ووفقاً لما جاء على موقع “تك كرانش” الأمريكي، فانضم إلى شركة آبل John Fenwick الذي كان يعمل رئيسا لعمليات المركبات الفضائية بشركة جوجل، بالإضافة إلى Michael Trela الذي كان رئيساً لهندسة الأقمار الاصطناعية، ويرأس هؤلاء Greg Duffy الذي كان يعمل في ألفابت المالكة لجوجل.

وحتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن خطة آبل والمشروعات التي سيتولاها هؤلاء، ولكن أغلب التقارير تؤكد أن آبل تسعى لمنافسة جوجل لإطلاق مشاريع مرتبطة بالإنترنت الفضائى.

والجدير بالذكر أن كلا من جوجل وفيسبوك يتسابقان لابتكار طرق جديدة لنشر الإنترنت الفضائى في المناطق النائية سواء عبر المناطيد أو الطائرات بدون طيار أو الأقمار الاصطناعية، ويبدو أن آبل ستنضم إليهم قريباً.