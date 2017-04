5 نصائح لتقليل استهلاك «الإنترنت» لمستخدمي ويندوز 10

تواصل ـ وكالات:

يعد نظام التشغيل ويندوز 10 أحد أكثر أنظمة تشغيل ويندوز استهلاكا للإنترنت، نتيجة أن النظام يأتي بالكثير من الخدمات التي تحتاج لاتصال إنترنت بشكل دائم حتى تعمل، وفيما يلي نعرض مجموعة من النصائح التي يمكن لمستخدمي ويندوز 10 مراعاتها لتوفير باقة الإنترنت، خاصة لأولئك المستخدمين الذين لا يمتلكون خط اتصال إنترنت ثابت ويعتمدون على الباقات المختلفة كما يلي:

1- معرفة استهلاك التطبيقات

في البداية يحتاج المستخدم لمعرفة استهلاك التطبيقات المختلفة كل على حدة، وذلك لكي يتمكن من معرفة أي منها أكثر استهلاكا وبالتالي يقوم بإيقافه أو إزالته نهائيا، ويمكن القيام بذلك من خلال الذهاب إلى Settings ثم تبويب Network & Internet ثم Data Usage ومنها خيار Usage Details، حيث سيكون المستخدم قادرا على معرفة التطبيقات والبرامج التي تستهلك الإنترنت خلال آخر 30 يوماً.

2- إلغاء التحديث التلقائي لنظام التشغيل

يتيح نظام ويندوز 10 بشكل افتراضي للمتجر تحديث التطبيقات المثبتة بشكل تلقائي في الخلفية، وهو ما يعنى استهلاك مزيد من بيانات الإنترنت دون علم المستخدم، ويمكن إيقاف ميزة التحديث التلقائي في المتجر، من خلال فتح تطبيق المتجر Store ثم اضغط على صورة الحساب الشخصي، لتظهر قائمة Settings ثم نقوم بتعطيل خيار Update Apps Automatically، وهو الأمر الذي من شأنه تعطيل تحديث التطبيقات بشكل تلقائي.

3- إلغاء العرض الحي للتطبيقات

وهى الميزة التي تسمح بالتحديث طوال الوقت لبعض التطبيقات مثل الأخبار والطقس والبريد الإلكتروني وغيرها، والتي غالباً تعمل في الخلفية، لذلك يمكن إيقافها من خلال الضغط بالزر الأيمن للفأرة على التطبيقات الذي يستخدم الضغط الحي، ثم نختار More ثم تضغط على خيار Turn live tile off وبذلك يتوقف التطبيق عن عرض آخر التحديثات فوريا.

4- منع التطبيقات من العمل في الخلفية

ربما يقوم المستخدم بإيقاف العرض الحي للتطبيقات لتوفير استهلاك الإنترنت، إلا أن هذا يجعلها لا تزال تعمل في الخلفية وتستهلك أيضاً باقات إنترنت، لذلك يمكن منع التطبيقات بشكل نهائي من العمل في الخلفية من خلال الذهاب إلى Settings ثم نختار Privacy ومنه إلى Background apps، ثم نقوم في الجهة اليمنى بتعطيل خيار Let apps run in the background.

5- إلغاء مزامنة الإعدادات

يقوم نظام التشغيل ويندوز 10 دائماً بمزامنة الإعدادات التي يقوم بضبطها المستخدم مثل الثيمات المستخدمة في سطح المكتب وكلمة المرور واللغة وغيرها، والتي توفر على المستخدم إعادة ضبط تلك الإعدادات كل مرة تقوم فيها بتثبيت ويندوز، لكن يمكن تعطيل هذه الميزة لتوفير باقة الإنترنت من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings ثم توجه إلى قسم Accounts ونختار منها Sync your settings للانتقال لصفحة المزامنة، ونقوم بتعطيل خيار Sync settings.