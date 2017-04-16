أتربة تحد من الرؤية على القريات وسكاكا وطبرجل.. والدفاع المدني يدعو للحذر

تواصل – أحمد الرمال:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الخامسة اليوم الأحد، على القريات ويمتد تأثيرها إلى سكاكا وطبرجل.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، ‘‘أنه تتمثل هذه التنبيهات في استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (٢كم)‘‘.

وأضاف، أن الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين، لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.