 أمانة المدينة المنورة تنفّذ عدة مشروعات لدرء أخطار السيول | صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة المدينة المنورة تنفّذ عدة مشروعات لدرء أخطار السيول

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أمانة المدينة المنورة تنفّذ عدة مشروعات لدرء أخطار السيول

تواصل ـ واس:

نفّذت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في وكالة المشاريع عدداً من المشروعات التنموية المختلفة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده المدينة المنورة، مواكبة للزيادة السكانية وما يتطلب لذلك من إيصال الخدمات في شتى المجالات لمختلف الأحياء والمخططات والضواحي بالمدينة المنورة، ومن بينها مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع المهندس عدنان بن أحمد السيد، أن مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، توليها أمانة منطقة المدينة المنورة حيزاً مهماً في التنفيذ وفق التوجيهات في المحافظة على الأرواح والممتلكات، مفيداً أن الأعمال شملت فتح وتهذيب مسارات العديد من الأودية الرئيسية التي لم تحقق عرضها أو عمقها التصميمي, وتهذيب مساراتها وترتيبها, وإجراء أعمال الحفر اللازمة بأطوال مختلفة.

وأبان أن الأمانة، أبرمت عقوداً لتهذيب وصيانة عدد من الأودية في المدينة المنورة، شملت وادي العزيزية، ووادي النقمي، وشريعة جبل عير، ووادي الجصّة، وشريعة جبل أحد، والوادي الموازي لطريق الإمام البخاري، والوادي الموازي لطريق الليث بن سعد، وثلاثة مواقع مختلفة من وادي العقيق، ووادي العوينة، والوادي الموازي لطريق الإمام ابن ماجة، مؤكداً أن أمانة منطقة المدينة المنورة مستمرة بتنفيذ مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وفق الأولويات الموضوعة وبما يتوافق مع خطة التحول الوطني ٢٠٢٠م.

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