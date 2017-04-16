«الصحة» تبدأ خطة جديدة لسد احتياجاتها وتوفير وظائف للشباب

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن وزير الصحة توفيق الربيعة وافق أخيراً على إعادة تسمية وتخصيص الوظائف الشاغرة والمحجوزة وفقاً للحاجة الفعلية لكل منطقة.

وقالت المصادر: إن “الموافقة بناء على توصيات ورشة عمل أقيمت في وقت سابق بتحوير مسميات الوظائف الشاغرة وليس عليها احتياج كبير لمسميات أخرى يوجد لها احتياج”، بحسب صحيفة “مكة”.

وأضافت، إذا كانت توجد وظائف شاغرة على مسمى صيدلي، ولكن يوجد اكتفاء من الصيادلة مقابل عجز أو نقص في التمريض في منشأة صحية يرفع مديرها لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة طالباً تحوير وظائف الصيدلة لوظائف تمريض والإعلان عنها.

وأشارت المصادر إلى أنه رغم أن هذا الإجراء كان مطبقاً إلى حد ما سابقاً، إلا أنه كان يتطلب موافقة الوزارة مما يؤخر ويعرقل الاستفادة من هذه الصلاحية بما يفيد تطوير القطاع الصحي في المنطقة.