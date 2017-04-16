«طفلة حائل» تتبرع بـ4 آلاف ريال لمولود يمني بعد توقيفه في المستشفى لسداد الفواتير

حائل – خالد العبدالله

عبر عدد كبير من أهالي حائل بافتخارهم واعتزازهم بالطفلة مشاعل ناصر الرشيدان والبالغة من العمر 12 سنة وهي وحيدة والديها والذي تبرعت بمبلغ 4810 ريال لحساب الطفل عمر فايز محمد يماني الجنسية المولود في مستشفى حائل، بعد أن تم إيقافه حتى سداد الفواتير عليه، بعدما ان شاهدت قصتهم بموقع التواصل الاجتماعي حيث لا يملك المقيم والد الطفل الموقوف في المستشفى هذا المبلغ حيث انتشر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يظهر فيه والد الطفل بالمناشدة بإخراج زوجته وابنه عمر من المستشفى بعد ان طرق العديد من السبل التي فشلت بدفع المبلغ للمستشفى لإخراج «عمر».

وتأتي تفاصيل القصة ذهبت الطفلة مشاعل ناصر الرشيدان وحيدة والديها وهي احد طالبات الابتدائية الخامسة والاربعون بحي الزهراء لمستشفى حائل العام بصحبة والدها لإخراج الطفل اليمني الموقوف بسبب المبلغ المالي بعد مشاهدة المقطع بنصف ساعة وبعد البكاء الشديد والاصرار على والديها للذهاب الى الطفل المنوم في المستشفى لإخراجه قامت بدفع المبلغ والذي قدر ب 4810 ريال والذي يشتمل على 2000 ريال ليوم واحد في العناية المركزة و 140 ريال للتخطيط و150 ريال للتحاليل و 120 للإشاعة و1400 قيمة 5 ايام تنويم بقسم الاطفال بمستشفى حائل العام.

حيث قالت الطفلة اطلب من الله ومن الجميع بأن يدعون لامي وأبي أن يرزقهما الذرية الصالحة، وان يكون لي أخ أو أخت في القريب العاجل وكتبت الطفلة مشاعل الرشيدان : «صورة مشرفة لبنات حائل » حيث قامت إدارة مستشفى حائل العام بعبارات الشكر والتقدير للطفلة المتبرعة وكذلك بتجهيز وسرعة انجاز جميع الأوراق المتعلقة بإخراج الطفل اليماني عمر.

من جهة أخرى قدم والد ووالدة الطفل عمر اليماني الشكر، وتقبيل الرأس للطفلة مشاعل التي تبرعت بكافة المبلغ في وسط دموع الفرح لهم وقال والدها «لا يشكر الله من لا يشكر الناس.. لنشكر مشاعل فهو أقل ما يستحقه منا وقال هي «بادرة أكثر من إنسانية ورمز للنبل والكرم الحائلي الأصيل لتبرعها بكامل المبلغ أنت فخر للسعودية كاملة».