 «بلومبرج»: القرارات الملكية تساعد في زيادة إنفاق المستهلكين وإنعاش النمو | صحيفة تواصل الالكترونية

«بلومبرج»: القرارات الملكية تساعد في زيادة إنفاق المستهلكين وإنعاش النمو

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«بلومبرج»: القرارات الملكية تساعد في زيادة إنفاق المستهلكين وإنعاش النمو

تواصل- سامر محمد:

رأت شبكة “بلومبرج” الأمريكية أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، قد تساعد في زيادة إنفاق المستهلكين وإنعاش النمو في المملكة.

وأشارت إلى أن الملك سلمان أمر بإعادة المكافآت والبدلات لموظفي الدولة، مع زيادة عائدات المملكة وتراجع عجز الموازنة.

وأضافت أن القرارات الملكية تأتي في وقت تواجه فيه المملكة تباطؤ اقتصادي واستمرار للحرب في اليمن، وفي وقت تسعى فيه لاستعادة العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس “دونالد ترامب”، بعد العلاقة الباردة مع الإدارة السابقة في عهد الرئيس السابق “باراك أوباما”.

ونقلت عن مسؤول سعودي أن الزيادة المتاحة الآن في دخل موظفي الدولة، من شأنها أن تساهم في زيادة الشعور الإيجابي مع انتعاش الطلب المحلي.

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