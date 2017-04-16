«الناس للناس» تنظم مبادرة «لست وحدك» لأطفال السرطان بمستشفى الملك عبدالله

تواصل – الرياض:

أقامت جمعية الكشافة العربية السعودية ممثله بفرقتها الكشفية الناس للناس، وبالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، برنامجاً للأطفال المرضى بالسرطان تحت عنوان “لست وحدك بل نحن معك”.

وأُقيم البرنامج في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، وتخلله زيارة للعيادات الخارجية، وغرف التنويم، والجلوس مع الأطفال المرضى، وتقديم الهدايا لهم.

وأوضح قائد مجموعة “الناس للناس” الكشفية يزيد الدوسري، أن مثل هذه المبادرات تعزز من القيم التربوية والاجتماعية والإنسانية في نفوس الكشافين وتخدم مجال مهم من مجالات العمل التطوعي والكشفي ألا وهو المجال الصحي.

وتوجه “الدوسري” بخالص الشكر لإدارة المستشفى على تعاونهم وترحيبهم، ولكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية على مساندتهم كما توجه بالشكر للمشاركين في البرنامج على جهدهم الرائع.