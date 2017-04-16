 تعرّف على السيرة الذاتية لوزير الثقافة والإعلام الجديد | صحيفة تواصل الالكترونية

تعرّف على السيرة الذاتية لوزير الثقافة والإعلام الجديد

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تعرّف على السيرة الذاتية لوزير الثقافة والإعلام الجديد

 

تواصل – واس:

صدر مساء أمس السبت، أمر ملكي بتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد وزيراً للثقافة والإعلام، خلفا للوزير السابق عادل الطريفي.

السيرة الذاتية

ولد عواد العواد في الرياض في 26 / 2 / 1392هـ ، متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

المؤھل العلمي:

– حصل على درجة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية جامعة ورك عام 2000م ، وعلى شھادة الماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام1996م.
– حصل على شھادة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود في الرياض عام 1993م.

الدورات التدريبية:

– حاصل على برنامج جامعة ھارفرد للتنفيذيين.
– حاصل على برنامج حكومة سنغافورة للتنمية الاقتصادية.
– حاصل على برنامج كرانفيلد المكثف للإدارة العليا.
– حاصل على برنامج العمليات المصرفية معھد الدراسات المالية.
– حاصل على برنامج أيزن ھاور للقيادات الشابة.

المناصب التي تقلدها

– 2015م تم تعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمھورية ألمانيا الاتحادية.
– 2013 م عمل مستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية في المكتب الخاص لسمو ولي العھد.
– 2010م عمل مستشارا لسمو أمير منطقة الرياض.
– 2004 م شغل منصب نائب محافظ الھيئة العامة للاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يھدف إلى تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في المملكة وفقا للمعايير العالمية.
– 2000م بدء عمله الحكومي في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حيث كان مديرا للدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعھد المالي.
– رأس وفد المملكة المناط به إجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الدولية التي تبرمھا المملكة مع دول العالم المختلفة.

معلومات أخرى:
– عضو مجلس حماية المنافسة في دورته الأولى والثانية.
– عضو محكمة الاستثمار العربية التابعة للجامعة العربية.
– عضو اللجنة التأسيسية لمجلس التنافسية العالمي.
– عضو مجلس ادارة مركز الرياض للتنافسية.
– عضو اللجنة الاقتصادية للحوار الاستراتيجي مع أمريكا.
– عضو لجنة تنمية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط أفريقيا MENA-OECD
– عضو مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي.

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