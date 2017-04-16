 أمر ملكي بتقديم الاختبارات قبل بداية شهر رمضان | صحيفة تواصل الالكترونية

أمر ملكي بتقديم الاختبارات قبل بداية شهر رمضان

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أمر ملكي بتقديم الاختبارات قبل بداية شهر رمضان

تواصل – خالد العبدالله:

صدرت مساء اليوم، السبت، أوامر ملكية تضمنت تقديم الاختبارات على مستوى المملكة لتنتهي قبل شهر رمضان المبارك.

ونصت الأوامر على تقديم اختبارات جميع المراحل الدراسية لتنتهي قبل بداية شهر رمضان المبارك بمشيئة الله.

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