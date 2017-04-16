أوامر ملكية بإعادة البدلات لموظفي الدولة وتقديم الاختبارات وإعفاء أمراء ووزراء

تواصل – الرياض:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، عدة أوامر ملكية، شملت إعادة جميع البدلات والمكافآت لجميع موظفي الدولة، وكذلك تقديم الاختبارات لجميع المراحل الدراسية قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى إعفاء أمراء ووزراء وتعيينات جديدة.

وجاءت الأوامر كالتالي:

– إعادة جميع البدلات والمكافآت لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه.

– اعتماد صرف مكافأة شهرين للمرابطين الفعليين في الصفوف الأمامية.

– تقديم اختبارات جميع المراحل الدراسية لتنتهي قبل بداية شهر رمضان المبارك.

إعفاء وتعيينات

– إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصب أمير منطقة حائل، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل.

– إعفاء الأمير مشاري بن سعود أمير الباحة من منصبه، وتعيين الأمير حسام بن سعود أميرا للمنطقة.

– إعفاء الأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي أمير الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميرا للمنطقة.

– إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى أمريكا، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة لدى أمريكا.

– إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه، وتعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة.

– تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز مستشارا في الديوان الملكي.

– تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة.

– تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة عسير.

– تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة.

– تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة جازان.

– تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة الرياض.

– تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية

– تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائبا لأمير منطقة القصيم.

– تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة.

– تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة نجران.

– تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظا للدرعية.

– تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارا بوزارة الخارجية.

– إعفاء وزير الاتصالات من منصبه وتعيين محمد بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات.

– إعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه، وتشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه من تجاوزات، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

– إعفاء الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه، وتعيين الدكتور عواد بن صالح وزيرا للثقافة والإعلام.

– إعفاء عيد بن عواض الشلوي قائد القوات البرية وتعيين فهد بن تركي قائداً للقوات البرية.

– تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز آل عياف أمينا عاما لمجلس الوزراء.

– تعيين ناصر الداوود مستشارا بالديوان الملكي.

– تعيين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.

– تعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.

– إعفاء عبدالرحمن العاصمي مدير جامعة الأمير سلطان من منصبه.

– تعيين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائبا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

– تعيين ماجد بن عبدالله البواردي نائبا لوزير التجارة.

– تعيين طارق بن عبدالعزيز الفارس نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية.

– تعيين منصور بن هلال العنزي نائبا لوزير البيئة والزراعة.

– تعيين سعد بن عبدالعزيز نائبا لوزير النقل.

– إنهاء خدمة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات بإحالته للتقاعد، وتعيين أحمد بن حسن عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.

– تعيين عبدالرحمن الشلهوب مستشارا لولي ولي العهد.

– تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشارا للأمن الوطني.