أوامر ملكية بإعادة البدلات لموظفي الدولة وتقديم الاختبارات وإعفاء أمراء ووزراء

تواصل – الرياض:
– إعادة جميع البدلات والمكافآت لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه.
– اعتماد صرف مكافأة شهرين للمرابطين الفعليين في الصفوف الأمامية.
– تقديم اختبارات جميع المراحل الدراسية لتنتهي قبل بداية شهر رمضان المبارك.
إعفاء وتعيينات
– إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصب أمير منطقة حائل، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل.
– إعفاء الأمير مشاري بن سعود أمير الباحة من منصبه، وتعيين الأمير حسام بن سعود أميرا للمنطقة.
– إعفاء الأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي أمير الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميرا للمنطقة.
– إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى أمريكا، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة لدى أمريكا.
– إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه، وتعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة.
– تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز مستشارا في الديوان الملكي.
– تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة.
– تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة عسير.
– تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة.
– تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة جازان.
– تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة الرياض.
– تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية
– تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائبا لأمير منطقة القصيم.
– تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة.
– تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة نجران.
– تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظا للدرعية.
– تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارا بوزارة الخارجية.
– إعفاء وزير الاتصالات من منصبه وتعيين محمد بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات.
– إعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه، وتشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه من تجاوزات، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.
– إعفاء الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه، وتعيين الدكتور عواد بن صالح وزيرا للثقافة والإعلام.
– إعفاء عيد بن عواض الشلوي قائد القوات البرية وتعيين فهد بن تركي قائداً للقوات البرية.
– تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز آل عياف أمينا عاما لمجلس الوزراء.
– تعيين ناصر الداوود مستشارا بالديوان الملكي.
– تعيين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة.
– تعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.
– إعفاء عبدالرحمن العاصمي مدير جامعة الأمير سلطان من منصبه.
– تعيين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائبا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.
– تعيين ماجد بن عبدالله البواردي نائبا لوزير التجارة.
– تعيين طارق بن عبدالعزيز الفارس نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية.
– تعيين منصور بن هلال العنزي نائبا لوزير البيئة والزراعة.
– تعيين سعد بن عبدالعزيز نائبا لوزير النقل.
– إنهاء خدمة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات بإحالته للتقاعد، وتعيين أحمد بن حسن عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.
– تعيين عبدالرحمن الشلهوب مستشارا لولي ولي العهد.
– تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشارا للأمن الوطني.
– تعيين محمد العوهلي مديرا لجامعة الملك فيصل.
– تعيين علي الحازمي نائبا للمؤسسة العامة لتحلية المياه.
– تعيين خليل الثقفي رئيسا لهيئة الأرصاد وحماية البيئة.
– تعيين أحمد الحقباني مديرا عام للجمارك بالمرتبة الممتازة.
– تعيين غانم بن الحميدي المحمدي مساعدا لوزير الشؤون البلدية والقروية.
– تعيين علي الحازمي محافظا للمؤسسة العامة لتحلية المياه.
– إنشاء مركز باسم الأمن الوطني مرتبط بالديون الملكي ويرأسه مدير الأمن الوطني.
اللهم اجعل هذا البلد في خير و بركة
الحمد لله
لله يطرح فيهم البركة وان شاء الله يكونو قد المسؤلية