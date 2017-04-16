 بالصور.. مواطنة تُفاجأ بقِطَع زجاج في «عصير جوافة» بأحد مطاعم جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. مواطنة تُفاجأ بقِطَع زجاج في «عصير جوافة» بأحد مطاعم جدة

3
بالصور.. مواطنة تُفاجأ بقِطَع زجاج في «عصير جوافة» بأحد مطاعم جدة

تواصل – هياء الدكان:

اكتشفت مواطنة أثناء تواجدها مع أسرتها في مطعم يقدم القهوة والعصير والمأكولات في شارع اليمامة بجدة، بوجود زجاج في عصير جوافة طلبته من المطعم مع ابنة أختها، أمس الجمعة.

وبادرت المواطنة على الفور بإبلاغ الأمانة التي حضر موظفون منها خلال ساعة وشاهدوا الزجاج في العصير وقاموا بتصويره وقدموا استدعاءً للمطعم بالحضور لمقر الأمانة يوم الأحد.

وأفادت المواطنة أنها تثق بالجهات المختصة لذا أبلغتهم فوراً، وتمنت سرعة إعلان النتائج لتطمئن ويطمئن غيرها من المواطنين والمقيمين.

فيما ذكرت والدة الطفلة أن ابنتها ما زالت تعاني من “إسهال” من الخوف وربما مما شربته من العصير، ودعت الله أن يطمئنها على ابنتها، سائلة الله لها السلامة وللجميع العافية من مثل هذه الأخطاء مقصودة أم غير مقصودة.

شاهد ايضا

اليابان تزود المملكة بتقنيات حديثة لتحلية المياه

اليابان تزود المملكة بتقنيات حديثة لتحلية المياه

«طفلة حائل» تتبرع بـ4 آلاف ريال لمولود يمني بعد توقيفه في المستشفى لسداد الفواتير

«طفلة حائل» تتبرع بـ4 آلاف ريال لمولود يمني بعد توقيفه في المستشفى لسداد الفواتير

«الشريم»: شكر الله خادم الحرمين ونفع به ووفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد

«الشريم»: شكر الله خادم الحرمين ونفع به ووفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد

صرف المكآفات والعلاوات والمزايا المالية لجميع موظفي الدولة 30 شعبان القادم

صرف المكآفات والعلاوات والمزايا المالية لجميع موظفي الدولة 30 شعبان القادم

٣ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>