بالصور.. مواطنة تُفاجأ بقِطَع زجاج في «عصير جوافة» بأحد مطاعم جدة

تواصل – هياء الدكان:

اكتشفت مواطنة أثناء تواجدها مع أسرتها في مطعم يقدم القهوة والعصير والمأكولات في شارع اليمامة بجدة، بوجود زجاج في عصير جوافة طلبته من المطعم مع ابنة أختها، أمس الجمعة.

وبادرت المواطنة على الفور بإبلاغ الأمانة التي حضر موظفون منها خلال ساعة وشاهدوا الزجاج في العصير وقاموا بتصويره وقدموا استدعاءً للمطعم بالحضور لمقر الأمانة يوم الأحد.

وأفادت المواطنة أنها تثق بالجهات المختصة لذا أبلغتهم فوراً، وتمنت سرعة إعلان النتائج لتطمئن ويطمئن غيرها من المواطنين والمقيمين.

فيما ذكرت والدة الطفلة أن ابنتها ما زالت تعاني من “إسهال” من الخوف وربما مما شربته من العصير، ودعت الله أن يطمئنها على ابنتها، سائلة الله لها السلامة وللجميع العافية من مثل هذه الأخطاء مقصودة أم غير مقصودة.