 بعد انتشار فيديو «تخريب استراحة».. «شرطة الأحساء» تضبط المتهمين وتوضح التفاصيل | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

أبرزها تقليل أوقات الانتظار وزيادة أعداد الممارسين.. «الصحة» تطلق مبادراتها لـ«التحول الوطني» غداً «الطيران المدني» تدعو الشركات للالتزام بتقديم كشوفات المسافرين «نيويورك تايمز»: عمليات الاختطاف في «العراق» تتم عبر «وكلاء إيران» للحد من التلوث.. حرس الحدود يطلق مبادرة لاستخدام الطاقة البديلة وتدوير النفايات الحكم بالقتل على مواطن فتح النار من رشاش آلي عدة مرات على شرطة العوامية خلاف بين امرأتين يتسبب في إغلاق مدرسة عالمية وتوزيع 2000 طالب «نظام الأسد» ينفذ حملات اعتقال بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بعد انتشار فيديو «تخريب استراحة».. «شرطة الأحساء» تضبط المتهمين وتوضح التفاصيل مواطن يرفع دعوى ضد مقيم «شدّ قميصه».. والمحكمة ترد: قضية تافهة التحاق 3 آلاف موظف حكومي بـ 121 برنامجًا تدريبيًا في معهد الإدارة العامة مكة.. تدشين أكبر منجم للذهب في المملكة الأسبوع المقبل ضبط محاولة تهريب ملايين الحبوب المخدرة في شحنات بصل وأخشاب ومكائن رخام

بعد انتشار فيديو «تخريب استراحة».. «شرطة الأحساء» تضبط المتهمين وتوضح التفاصيل

3
بعد انتشار فيديو «تخريب استراحة».. «شرطة الأحساء» تضبط المتهمين وتوضح التفاصيل

تواصل – سامي الثبيتي:

أعلنت شرطة محافظة الإحساء، أنه بالإشارة لما تم تداوله من مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الشبان يقومون بإحداث فوضى بإحدى الاستراحات بالمحافظة وإتلاف محتوياتها؛ فإنه تم إخضاع مشاهد الفيديو للبحث والتحري من قبل المختصين بالشرطة.

وأشارت إلى أنه تم تحديد الموقع المتواجد به الأشخاص، والذي تبين بأنه مزرعة خاصة ببلدة البطالية جرى إحضار صاحبها الذي يقطن بالقرب من البلدة.

وأشارت الشرطة إلى أن صاحبها أفاد بتأجيره لمسبح المزرعة لشاب لا يعرفه بمبلغ مالي، وأنه لم يتقدم ببلاغ لدى الشرطة لقاء ما قام به الأشخاص من تلفيات، وتم تحديد هوية الشبان وضبط عدد منهم، والعمل جارٍ على إحضار البقية لاتخاذ اللازم بحقهم، علماً بأن ما أثير من تعليقات مصاحبة لمشاهد الفيديو لا يمت للواقع بِصلة.

شاهد ايضا

أبرزها تقليل أوقات الانتظار وزيادة أعداد الممارسين.. «الصحة» تطلق مبادراتها لـ«التحول الوطني» غداً

أبرزها تقليل أوقات الانتظار وزيادة أعداد الممارسين.. «الصحة» تطلق مبادراتها لـ«التحول الوطني» غداً

«الطيران المدني» تدعو الشركات للالتزام بتقديم كشوفات المسافرين

«الطيران المدني» تدعو الشركات للالتزام بتقديم كشوفات المسافرين

«نيويورك تايمز»: عمليات الاختطاف في «العراق» تتم عبر «وكلاء إيران»

«نيويورك تايمز»: عمليات الاختطاف في «العراق» تتم عبر «وكلاء إيران»

للحد من التلوث.. حرس الحدود يطلق مبادرة لاستخدام الطاقة البديلة وتدوير النفايات

للحد من التلوث.. حرس الحدود يطلق مبادرة لاستخدام الطاقة البديلة وتدوير النفايات

٣ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>