بعد انتشار فيديو «تخريب استراحة».. «شرطة الأحساء» تضبط المتهمين وتوضح التفاصيل

تواصل – سامي الثبيتي:

أعلنت شرطة محافظة الإحساء، أنه بالإشارة لما تم تداوله من مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الشبان يقومون بإحداث فوضى بإحدى الاستراحات بالمحافظة وإتلاف محتوياتها؛ فإنه تم إخضاع مشاهد الفيديو للبحث والتحري من قبل المختصين بالشرطة.

وأشارت إلى أنه تم تحديد الموقع المتواجد به الأشخاص، والذي تبين بأنه مزرعة خاصة ببلدة البطالية جرى إحضار صاحبها الذي يقطن بالقرب من البلدة.

وأشارت الشرطة إلى أن صاحبها أفاد بتأجيره لمسبح المزرعة لشاب لا يعرفه بمبلغ مالي، وأنه لم يتقدم ببلاغ لدى الشرطة لقاء ما قام به الأشخاص من تلفيات، وتم تحديد هوية الشبان وضبط عدد منهم، والعمل جارٍ على إحضار البقية لاتخاذ اللازم بحقهم، علماً بأن ما أثير من تعليقات مصاحبة لمشاهد الفيديو لا يمت للواقع بِصلة.