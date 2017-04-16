الصندوق العقاري: جميع قروض التمويل المدعوم غير ربوية

تواصل – الرياض:

أكد صندوق التنمية العقاري عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن كل قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال الصندوق في تغريدته،: “كل قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعامل الصندوق العقاري مع أي قروض ربوية”.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقاري وقّع اتفاقات مع عدد من البنوك إضافة إلى عدد من الشركات لتقديم برنامج التمويل المدعوم للمواطنين، وبدأ منذ فبراير الماضي بالإعلان عن دفعات القرض التمويلي، حيث تم إعلان 3 دفعات شملت كل واحدة منها 7700 مستفيد.