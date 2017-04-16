 الصندوق العقاري: جميع قروض التمويل المدعوم غير ربوية | صحيفة تواصل الالكترونية

الصندوق العقاري: جميع قروض التمويل المدعوم غير ربوية

2
الصندوق العقاري: جميع قروض التمويل المدعوم غير ربوية

تواصل – الرياض:

أكد صندوق التنمية العقاري عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن كل قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال الصندوق في تغريدته،: “كل قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعامل الصندوق العقاري مع أي قروض ربوية”.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقاري وقّع اتفاقات مع عدد من البنوك إضافة إلى عدد من الشركات لتقديم برنامج التمويل المدعوم للمواطنين، وبدأ منذ فبراير الماضي بالإعلان عن دفعات القرض التمويلي، حيث تم إعلان 3 دفعات شملت كل واحدة منها 7700 مستفيد.

شاهد ايضا

مواطن يرفع دعوى ضد مقيم «شدّ قميصه».. والمحكمة ترد: قضية تافهة

مواطن يرفع دعوى ضد مقيم «شدّ قميصه».. والمحكمة ترد: قضية تافهة

التحاق 3 آلاف موظف حكومي بـ 121 برنامجًا تدريبيًا في معهد الإدارة العامة

التحاق 3 آلاف موظف حكومي بـ 121 برنامجًا تدريبيًا في معهد الإدارة العامة

مكة.. تدشين أكبر منجم للذهب في المملكة الأسبوع المقبل

مكة.. تدشين أكبر منجم للذهب في المملكة الأسبوع المقبل

ضبط محاولة تهريب ملايين الحبوب المخدرة في شحنات بصل وأخشاب ومكائن رخام

ضبط محاولة تهريب ملايين الحبوب المخدرة في شحنات بصل وأخشاب ومكائن رخام

٢ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>