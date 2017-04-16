هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تختتم ورشة «السلوكيات المنحرفة أسبابها وعلاجها»

تواصل – واس:

اختتم مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض مؤخراً, ورشة عمل “السلوكيات المنحرفة أسبابها والحلول الممكنة والمناسبة لعلاجها”، بمشاركة أكثر من 15 ممثلاً لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وناقش المشاركون في الورشة التي افتتحها وكيل التخطيط والتطوير بالرئاسة عبدالمجيد بن محمد الوعلان، تحديد السلوكيات المنحرفة، كما تناولوا أسباب ودوافع الوقوع في السلوكيات المنحرفة، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش التي وجه بإقامتها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بمشاركة أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة لإثراء الورشة بالمعلومات المتخصصة، والخروج بتوصيات يتم ترجمتها لبرامج عمل تسهم في معالجة موضوع الورشة.