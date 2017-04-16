 أوباما يعود إلى الواجهة من «شيكاغو» بعد مغادرته البيت الابيض | صحيفة تواصل الالكترونية

أوباما يعود إلى الواجهة من «شيكاغو» بعد مغادرته البيت الابيض

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أوباما يعود إلى الواجهة من «شيكاغو» بعد مغادرته البيت الابيض

تواصل ـ وكالات:

يعود الرئيس السابق باراك أوباما إلى الواجهة يوم الاثنين القادم في شيكاغو معقله السياسي، بعد التزامه الصمت منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي.

وسيشارك أوباما في نقاش بجامعة شيكاغو حول مساهمة المواطنين، مع طلاب وشباب يمثلون المجتمع المدني، على ما أعلن فريقه، أمس الجمعة.

وألقى الرئيس أوباما خطاب الوداع قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، في هذه المدينة التي واكبت صعود نجمه السياسي، وقال ‘‘إن الديموقراطية قد تنتكس عندما نذعن للخوف”، مضيفا أن ديموقراطيتنا تواجه التهديد كلما اعتبرناها أمرا مفروغا منه.

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