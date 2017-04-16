 «الصندوق العقاري»: لا نتعامل مع أي قروض ربوية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصندوق العقاري»: لا نتعامل مع أي قروض ربوية

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«الصندوق العقاري»: لا نتعامل مع أي قروض ربوية

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أكَّد صندوق التنمية العقاري، اليوم الجمعة، أن قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال “الصندوق” عبر حسابه على “تويتر”: ‘‘إنه لا يتعامل مع أي قروض ربوية‘‘ دَاعِيَاً المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم في حال واجهوا مشكلة مع بنوك، أو شركات التمويل إلى الاتصال على الرقم 920033321 خلال أَيَّام العمل الرسمية من الثامنة صَبَاحَاً حتى الرابعة مساءً.

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٢ تعليقات

  1. فيه هيئة كبار العلماء ارسلوا لها جميع البيانات وطريقة التعامل وهي تصدر فتوى بها

    وليس تصريح اعلامي هذي مسائل فقهيه وليست نشرات دعائية

    مع الشكر

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