«الصندوق العقاري»: لا نتعامل مع أي قروض ربوية

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أكَّد صندوق التنمية العقاري، اليوم الجمعة، أن قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال “الصندوق” عبر حسابه على “تويتر”: ‘‘إنه لا يتعامل مع أي قروض ربوية‘‘ دَاعِيَاً المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم في حال واجهوا مشكلة مع بنوك، أو شركات التمويل إلى الاتصال على الرقم 920033321 خلال أَيَّام العمل الرسمية من الثامنة صَبَاحَاً حتى الرابعة مساءً.