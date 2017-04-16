إيقاف ابتعاث الأطباء لجامعة جون هوبكينز الأمريكية

تواصل ـ الرياض:

أوقفت وزارة التعليم الالتحاق بجامعة جون هوبكينز بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد واحدة من أقوى الجامعات في العالم لدراسة الدكتوراه في الصحة العامة.

واتخذت الوزارة القرار؛ عقب توصيات رفعتها بعض لجانها العام الماضي، ولم توضح حتى الآن اﻷسباب التي بنيت عليها توصية إيقاف الالتحاق بالجامعة، وَفْقَاً لـ”مكة”.

وأَفَادَتْ مصادر مُطَّلِعَة، بأن إزالة برنامج الدكتوراه في الصحة العامة كأحد البرامج المُوصى بالدراسة فيها من موقع الوزارة ستترتب عليها سلبيات، أهمها حرمان طلبة متميزين من الالتحاق بالجامعة، والحصول على شهادة أكاديمية من واحدة من أفضل الجامعات العالمية؛ ما سيدفعهم إلى التقدم لجامعات أخرى أقل مستوى.