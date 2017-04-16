أكاديمي يطالب بإعادة التفكير في مقترح إمداد المملكة بمياه النيل عبر السودان

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

طالب الدكتور محمود الدوعان، أستاذ الجغرافية الطبيعية والبيئة بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بإعادة التفكير في مقترح سعودي قديم حول إمكانية إمداد مياه النيل للمملكة من السودان، بمد أنبوب عبر البحر الأحمر.

وقال “الدوعان” في مقالٍ بصحيفة “المدينة”: ‘‘إنه قبل 40 عاماً، قدَّم الأمير محمد الفيصل اقتراحاً للملك فيصل عن مشروع جلب مياه النيل بمد أنبوب من السودان عبر البحر الأحمر إلى جدة، لا سِيَّمَا وأن النيل يفيض في أشهر الصيف، وتتدفق منه كميات كبيرة من المياه التي تُغرق مساحات كبيرة من المدن السودانية”.

وتساءل الأكاديمي: “لماذا مع زيادة احتياجات المملكة للمياه الآن لا نأخذ في تحويل جزء من مياه النيل من النقل عبر أنابيب تنقل المياه من السودان الشقيق إلى السعودية، لا سِيَّمَا وأن المسافة قريبة، ولا تتجاوز الـ300 كيلومتر؟ وبذلك تكون هذه المياه رافداً مائيّاً مهمّاً للغاية في سد احتياجاتنا من المياه العذبة، وتكون رديفاً مساعداً لمحطات التحلية؛ الأَمْر الذي يعزِّز الأمن المائي في بلادنا، ويؤمِّن ما يطلبه الحجَّاج، والعمار، والزوار لهذه الأراضي المقدَّسة من المياه العذبة”.

وجاءت مطالبة “الدوعان”، بعد أن تحدث عن انتشار مقطع فيديو “عن نهر السند في باكستان، ومشروع مد أنابيب من نهر السند إلى مدينة العين الإماراتية عبر صحارى سلطنة عُمان، وهو مشروع ضخم يزود دولة الإمارات بكميات وفيرة من المياه العذبة، التي سوف تتجمَّع في بحيرة زايد كخزن استراتيجي لها، ومِنْ ثَمَّ يتم توزيعها على بقية الإمارات”.