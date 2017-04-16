«الأمن الفكري» دورة لتحصين طلاب الثانوية من التطرف والانحراف في بريدة (صور)

تواصل – بريدة:

شدد رائد النشاط المدرب راضي الزويد على غرس مبادئ العقيدة الإسلامية المبنية على الوسطية والاعتدال، والتأكيد على الطلاب بالاهتمام والمحافظة على الهُوية الوطنية والانتماء للوطن.

جاء ذلك خلال دورة لتحصين طلاب الثانوية ببريدة من الانحراف الفكري، أُقيمت في نادي التدريب الطلابي بمركز التميز بِعُنْوَان: “الأمن الفكري”.

وأَوْضَحَ الزويد أن الدورة تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب، ودور المؤسسات التربوية في تحقيق هذا الأمن، مُبَيِّنَاً مفهوم الأمن وأنواعه وأهميته، بالإضافة إلى ضرورته ومجالاته.

وَذَكَرَ الزويد أن الحاجة أصبحت ماسة للحديث في قضية الأمن الفكري، وخُصُوصاً في عصر تعددت فيه وسائل الانحراف، وأسباب الانحلال، وتنوع وسائط الغزو الفكري التي تستهدف الشباب، وحاجتنا الضرورية للأمن في كل حالاته.

بعد ذلك، عرج “الزويد” على دور المدارس والمعلمين في تعزيز الأمن الفكري، وحماية عقول الطلاب من المتغيرات، ومساعدتهم على فهم واستيعاب المفاهيم، والأفكار المتعلقة بالأمن، والبعد عن التطرف والانحراف، كما ناقش مع الطلاب عدداً من الوسائل الوقائية التي يجب أن تتبعها المدارس في حماية الطلاب.