20 ألف مواطن من حملة الماجستير والدكتوراه بدون عمل

تواصل ـ الرياض:

كَشَفَتْ إحصائية وزارة الخدمة المدنية أن عدد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين للعام الماضي (14422) من الرجال والنساء في مختلف الدرجات، منهم (8248) على درجة أستاذ مساعد، و(2088) على درجة محاضر.

وبَيَّنَتِ الإحصائية أن أعداد المواطنين المتقدمين العام الماضي من حاملي الدكتوراه بلغت (301) متقدم ومتقدمة، منهم (210) من الرجال، و(91) من النساء، و(19439) من حملة الماجستير، منهم (8458) من الرجال، و(7981) من النساء.

ونوه وزير الخدمة المدنية خالد العرج، في خطاب سابق بعثه لوزير التعليم بالأمر السامي (قصر التعاقد في أضيق نطاق مع تيسير عملية تعيين المواطن الذي تتوفر لديه المؤهلات محل المتعاقد)، طَالِبَاً منه التأكيد على الجامعات بأهمية استيعاب السعوديين من حملة المؤهلات العليا التي على برنامج جدارة، مستغرباً التباين بين توظيف الجامعات للسعودي ولغير السعودي، الذي يتم وَفْقَ إجراءات سهلة وميسرة، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وكان العاطلون قد سلموا وزير التعليم السابق عزام الدخيل ملف القضية، فيما أكَّدَتِ القائمة على حساب “عاطلون بشهادات عليا” على تويتر ندى الزهراني أن مطالبتهم تتركز على تغيير آلية التوظيف الحالية في الجامعات بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، والاستفادة من الكوادر الوطنية الشابة المعطلة، وقدرت أعداد العاطلين من حملة الماجستير والدكتوراه المسجلين في برنامج جدارة بنحو ٢٠ ألف عاطل.