 تطبيق تعديلات «مجلس الوزراء» بشأن «ترقيات» الموظفين الحكوميين بعد شهرين | صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيق تعديلات «مجلس الوزراء» بشأن «ترقيات» الموظفين الحكوميين بعد شهرين

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تطبيق تعديلات «مجلس الوزراء» بشأن «ترقيات» الموظفين الحكوميين بعد شهرين
 تواصل – محمد المقصّي:
 
من المتوقع  -بمشيئة الله- أن يتم تطبيق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص الترقيات للموظفين الحكوميين بعد شهرين تقريباً  اعتباراً من تاريخ 1438/10/1هـ.
 
وتضمن قرار مجلس الوزراء الأخير الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من لائحة الترقيات، وبعدالإطلاع  على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعدالإطلاع  على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 – 28 / 38 / د) وتاريخ 28 / 4 / 1438هـ، جاءت التعديلات كالآتي:
 
أولاً : اعتماد الأقدمية كشرط أساسي في احتساب النقاط وتمنح الأقدمية أكثر عدد من النقاط .
ثانياً: اعتماد تقييم الأداء ويمنح نصف النقاط مناصفةً مع نقاط الأقدمية .
ثالثاً: إلغاء شرط المؤهل العلمي لجميع المستويات التعليمية (١- جامعة – ٢ثانوية – ٣متوسطة – ٤كفاءة
ولا يحتسب لها أي نقاط نهائياً في مفاضلة الترقيات).
رابعاً : إلغاء شرط الدورات التدريبية ولا يحتسب لها أي نقاط في مفاضلة الترقية.
 

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