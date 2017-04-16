 وفاة معلم في حادث اصطدام مروع على طريق الصلحانية بمهد الذهب | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة معلم في حادث اصطدام مروع على طريق الصلحانية بمهد الذهب

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وفاة معلم في حادث اصطدام مروع على طريق الصلحانية بمهد الذهب

تواصل – متابعات:

توفي معلم يعمل في مدرسة الملك المظفر بمشوقة، صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث اصطدام مروع مع شاحنة على طريق الصلحانية بمهد الذهب.

وعبّر المتحدث الرسمي في تعليم المدينة المنورة عمر برناوي، عن تعازيه الحارة والأسرة التعليمية لذوي المعلم داعياً الله عز وجل، له بالمغفرة والرحمة، مشيراً إلى أن تكرار الحوادث وما ينجم عنها من وفيات وإصابات يستوجب بذل مزيد من الجهد للتقصي عن أسبابها وما يمكن عمله للحد منها.

يشار إلى أن حوادث المعلمين والطلاب خلال الأسبوعين الماضيين، حصدت 7 أرواح وأصابت 10 آخرين بعضهم ما زال في وضع صحي حرج، حسب “الرياض”.

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١ تعليق

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل
    الشاحنات تمر بهذا الطريق وهي محملة بحمولة زائدة وتهرب من الطرق السريعة
    الجميع يعرف ذلك لكن اين المسؤول من السؤال امام العرض

    لاحول ولا قوة الا بالله

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