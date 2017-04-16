 تأخُّر 4 رحلات لـ«الخطوط السعودية» يُربك مطار القاهرة | صحيفة تواصل الالكترونية

تأخُّر 4 رحلات لـ«الخطوط السعودية» يُربك مطار القاهرة

1
تأخُّر 4 رحلات لـ«الخطوط السعودية» يُربك مطار القاهرة

تواصل – الرياض:

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية لشركة الخطوط السعودية، إلى جدة والمدينة؛ نظراً لكثافة التشغيل التي تشهدها الخطوط وعدم وجود طائرات بديلة لنقل الركاب.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: ‘‘إن رحلات الخطوط السعودية إلى المدينة المنورة وجدة، شهدت تأخراً في الإقلاع لأكثر من 4 ساعات بالمطار، بسبب كثافة التشغيل وتأخر وصول الطائرات من السعودية”، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

ويشهد مبنى الركاب 2 استمرار تكدس المعتمرين داخل صالة السفر، وافتراش أرضيات الصالة لحين توفير رحلات لنقلهم إلى الأراضي المقدسة، وسط حالة من الاستياء بين الركاب.

شاهد ايضا

«الحج والعمرة» تمنع ركوب الحجاج من جنسيتين مختلفتين في حافلة واحدة

«الحج والعمرة» تمنع ركوب الحجاج من جنسيتين مختلفتين في حافلة واحدة

«المواصفات» تعلن أسماء المرشحين لوظائف البنود

«المواصفات» تعلن أسماء المرشحين لوظائف البنود

طيّار سعودي يمتنع عن قصف القائد الحوثي «الرزامي» لحمله رضيعاً بين يديه

طيّار سعودي يمتنع عن قصف القائد الحوثي «الرزامي» لحمله رضيعاً بين يديه

أمير الرياض: قوات الأمن الخاصة قوة عتيدة تقف سداً منيعاً ضد المسيئين للوطن

أمير الرياض: قوات الأمن الخاصة قوة عتيدة تقف سداً منيعاً ضد المسيئين للوطن

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>