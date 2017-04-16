تأخُّر 4 رحلات لـ«الخطوط السعودية» يُربك مطار القاهرة

تواصل – الرياض:

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية لشركة الخطوط السعودية، إلى جدة والمدينة؛ نظراً لكثافة التشغيل التي تشهدها الخطوط وعدم وجود طائرات بديلة لنقل الركاب.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: ‘‘إن رحلات الخطوط السعودية إلى المدينة المنورة وجدة، شهدت تأخراً في الإقلاع لأكثر من 4 ساعات بالمطار، بسبب كثافة التشغيل وتأخر وصول الطائرات من السعودية”، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

ويشهد مبنى الركاب 2 استمرار تكدس المعتمرين داخل صالة السفر، وافتراش أرضيات الصالة لحين توفير رحلات لنقلهم إلى الأراضي المقدسة، وسط حالة من الاستياء بين الركاب.