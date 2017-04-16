«التعليم» تضع 9 شروط لعمل المدرسين والإداريين في الفصل الصيفي

تواصل – الرياض:

حددت وزارة التعليم تسعة شروط لقبول طلبات ترشيح المعلمين والإداريين للعمل في الفصل الصيفي (نظام المقررات والنظام الفصلي).

وألزمت وزارة التعليم، بحسب “مكة” من يتم ترشيحه بعدم التراجع عن العمل في الفصل الصيفي بعد بدء الدراسة، مشددة على الالتزام بالمحافظة على الدوام المدرسي.

وأوضحت، أن تحضير المعلمين للدروس، وتوزيع المنهج، وتنفيذه، وتدريس النصاب المقرر في المرحلة التعليمية تأتي من أبرز الشروط التي يجب التقيد والتمشي بها.

وبينت، أن مدة الدراسة في الفصل الصيفي في المدارس الثانوية (نظام المقررات والنظام الفصلي) ثمانية أسابيع تبدأ بالتهيئة للفصل الصيفي في 8/10/1438، في حين تبدأ الدراسة في الفصل الصيفي بتاريخ 11/10/1438، على أن تنطلق الاختبارات النهائية بتاريخ 30/11/1438.

وأرفقت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استمارات للمدارس تتضمن معلومات المرشح والعمل الحالي والمقررات التي يدرسها المعلم مع ذكر الدورات التدريبية لآخر ثلاثة أعوام.

شروط قبول طلبات الترشيح للعمل في الفصل الصيفي:

1 المحافظة على الدوام المدرسي.

2 توزيع المنهج وتنفيذه.

3 التحضير اليومي للدروس.

4 تدريس النصاب المقرر.

5 إعداد السجلات المطلوبة.

6 تطبيق كل التعليمات المنظمة للعمل.

7 بذل الجهد لتوفير واستخدام أساليب ووسائل تعليمية مناسبة.

8 أن يكون استنفد 36 يوما من الإجازة الاعتيادية السنوية خلال ثلاثة أعوام.

9 عدم التراجع عن العمل في الفصل الصيفي بعد بدء الدراسة.