«الشورى» يطالب بالحزم في الحسومات الشهرية لدعم «العقاري» بـ30 مليار ريال

تواصل – الرياض:

وجَّه مجلس الشورى، أمس الأربعاء، الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية بشكل حازمٍ على منسوبيها لصالح صندوق التنمية العقاري والرفع بها بصفة منتظمة.

وذكر المجلس، أن ضعف التحصيل وعدم التزام بعض المقترضين بسداد ما عليهم من قروض يعتبر من كبرى المشكلات التي يواجهها “العقاري” وقد أثر ذلك على استمرار الصندوق في أداء رسالته في إقراض مواطنين آخرين مستحقين للقرض.

وطالب المجلس، بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة التي بلغت 30 مليار ريال، حسب أحدث تقرير سنوي للصندوق، بحسب صحيفة “الرياض”.