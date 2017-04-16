250 ألفا تكلفة الوحدة السكنية والتسليم خلال 20 يوما .. متاحة لجميع المستحقين

تواصل – الرياض:

أكد مطورون عقاريون يعملون بالشراكة مع وزارة الإسكان في مشروع إسكان الرياض، أن بناء الوحدة السكنية يستغرق 20 يوما وبتكلفة تبدأ من 250 ألف ريال إلى 800 ألف ريال، وهي متاحة لجميع المستحقين.

وأضافوا أن هذه الوحدات تتوافر تقنية الألواح الشمسية لتوفير الطاقة، وتخفيض التكاليف على المستفيدين، ويكلف بناء الوحدة السكنية في 20 يوما وبتكلفة تبدأ من 250 ألف ريال إلى 800 ألف ريال، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

من جهته كشف مستشار وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص أحمد مندورة، أن الألواح الشمسية من الممكن الاستفادة منها كمظلة للسيارات علاوةً على إنتاج الكهرباء، ولكن عملية إضافتها في الوحدة السكنية تعتمد على طلب المواطن، وأن هناك عددا من النماذج تستخدم في المشروع بتقنيات جديدة وبراءات اختراع وطاقات سعودية، منوهاً أن توطين قطاع التشييد والبناء يحرك 150 صناعة و240 نشاطا ليعود ذلك على الناتج المحلي.

وأوضح، أن عملية التطوير قد تستغرق 3 أعوام لتسليم الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن مشروع الإسكان الخيري لبناء 180 وحدة سكنية في 12 شهرا سيتم باستخدام تقنية البناء الأقل تكلفة لضمان توفر الأسعار في متناول المستحقين، ويعتمد مشروع إسكان الرياض على استخدام تقنيات أمريكية وبريطانية وأسترالية، ويقدم 23 نموذجا من الوحدات السكنية من قبل 10 مطورين لإتاحة الفرصة للمواطن في اختيار المسكن المناسب بحسب قدرته المالية.