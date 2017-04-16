«المرور» تكشف تفاصيل مقطع تكدُّس موقوفي المخالفات بالرياض (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

كشفت الإدارة العامة للمرور، تفاصيل الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي لموقوفي المخالفات المرورية بإدارة مرور منطقة الرياض، ويظهر فيه زيادة عدد الموقوفين داخل التوقيف.

وأوضح الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، أن هذا المقطع تزامن مع الحملة المرورية التي نفذها المرور في مدينة الرياض، واستهدفت خلالها سائقي الشاحنات والسيارات المخالفة للأنظمة والتعليمات، وتزامن ذلك مع عُطل تكييف أحد عنابر التوقيف الرئيسي.

وتابع الربيعان: “اضطر مسؤولو التوقيف لنقل الموجودين داخل العنبر إلى إحدى الصالات الأخرى، التي يوجد بها مخالفون آخرون؛ مما تسبب في زيادة عددهم، وقد تم على الفور استعجال إنهاء إجراءاتهم، وتطبيق النظام بحقهم، كما تم العمل على إصلاح أعطال التكييف بصورة عاجلة”.