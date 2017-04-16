بالفيديو.. تخريب وفوضى خلال افتتاح مهرجان «أبها عاصمة السياحة»

تواصل – أبها:
وثَّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جَانِبَاً من الفوضى التي صاحبت حفل افتتاح فعاليات مهرجان أبها عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠١٧م.
وأَظْهَرَ المقطع تجمهر أعدادٍ كبيرة من الشباب، وإحداثهم للفوضى والتخريب في الشوارع المحيطة بموقع إقامة الحفل، حيث صدرت عنهم تصرفات مسيئة وغير لائقة.
كما رصد المقطع عبث بعض الشباب المتجمهرين بطفايات الحريق، وتضييق بعضهم على سائقي السيارات التي تسير في الشوارع القريبة من مكان الاحتفالات؛ الأَمْر الذي أثار استياءً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
الله يستر ما يحطونها بكرا بروس المحتسبين والمتديينين!
مثل بعض الغرب كل مصيبه وارهاب وخراب يحطونه بروس المسلمين
ومشاكلهم وارهابههم يتعاملون معه بكل موضوعية ولا يسمونه حتئ ارهاب والا مشكله!
الله يصبر السكان الي قريبين من هالاختفالات والمهرجانات
الله يعظم لهم الاجر
ويصلح شبابنا وتعليمنا وتربيتنا ويزيد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وينفع به
من اصله ماكان لها داعي احتفالات وغنا في يوم احزان الوطن لو هو مغني او لاعب توفي حزنا وأعلنا الحداد فكيف ب ١٢ضابط وضابط صف يستشهدون في النهار ونرقص ونغني في الليل أين اللحمه الوطنىيه