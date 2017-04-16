استشاري: بتر 10 أقدام يوميّاً في المملكة بسبب «السكري» (فيديو)

تواصل – الرياض:

قال الدكتور عبدالعزيز العثمان؛ أستاذ التغذية الإكلينيكية واستشاري التغذية العلاجية إن: “المملكة تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم في مرضى السُّكَّرِيّ والأولى عربيّاً”، مُشِيرَاً إلى أن السُّكَّرِيّ أخطر من السمنة، لكن هناك من يستهتر بارتفاع نسبة السكر.

وتابع العثمان، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، يجب أن نكون صريحين، فهناك نحو 10 أقدام تبتر يَوْمِيّاً بمستشفيات المملكة لمرضى السُّكَّرِيّ، ولكنْ نستطيع أن نوقف ذلك بمشيئة الله بالوقاية وتقليل السكر بالدم”.

وبشأن الجهود المبذولة في التوعية قال العثمان: “الجهود غير كافية، وأدعو وزير الصحة لاستحداث وكالة في الوزارة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض”.

وأَشَارَ إلى أنه حَالِيَّاً “يوجد 18 ألف شخص ينتظرون زراعة الكُلى، ونحن نزرع 400 في السنة؛ يعني الـ 18 ألف يمكن الانتهاء منهم خلال 25 سنة والمرض يزداد بنسبة 12%، وكذلك السُّكَّرِيّ والأمراض الأخرى”.

وأَوْضَحَ العثمان أن: “أخصائيي التغذية العلاجية لم يأخذوا دورهم في وزارة الصحة التي لَا تَزَال مترددة في توظيفهم في المكان الصحيح”، مُشِيرَاً إلى أن “العلاج ليس الوسيلة الأفضل ولا بُدَّ من الوقاية”.

وختم بقوله: “يوجد شباب من الجنسين متخصصون في التثقيف الصحي وجودهم في المدارس، والمراكز الصحية، والمستشفيات، سيساعد كَثِيرَاً على التوعية”.