بعد توتر العلاقات بينهما.. الحوثيون يقتلون ابن شقيقة المخلوع «صالح»

تواصل – وكالات:

أقدم مسلحون حوثيون على قتل ضابطي شرطة رفيعين من الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في محافظة المحويت، شمال غرب العاصمة صنعاء، أحدهما نجل شقيقة المخلوع “صالح”.

وأَوْضَحَتِ المصادر أن مدير أمن محافظة المحويت، اللواء صالح الغني، وقائد قوات الطوارئ في المحويت، وابن أخت المخلوع صالح، العميد وضاح الشحطري، قُتلا في كمين نصبه مسلحون حوثيون لموكبهما في منطقة المنقب شمال غرب صنعاء على طريق المحويت.

وبِحَسَبِ “العربية. نت” فإن الضابطين كانا في طريقهما لزيارة إحدى الثكنات العسكرية الموالية للمخلوع صالح في منطقة وادي المنقب، حيث تم استهدافهما مِنْ قِبَلِ ميليشيا الحوثي.

وتأتي عملية الاغتيال، بِحَسَبِ مصادر مقربة من الانقلابيين، على خلفية العلاقات المتوترة بين حزب المؤتمر الشعبي جناح المخلوع صالح وميليشيا الحوثي، والآخذة بالتدهور منذ أشهر عِدَّة.