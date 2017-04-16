 بعد توتر العلاقات بينهما.. الحوثيون يقتلون ابن شقيقة المخلوع «صالح» | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد توتر العلاقات بينهما.. الحوثيون يقتلون ابن شقيقة المخلوع «صالح»

2
بعد توتر العلاقات بينهما.. الحوثيون يقتلون ابن شقيقة المخلوع «صالح»

تواصل – وكالات:

أقدم مسلحون حوثيون على قتل ضابطي شرطة رفيعين من الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في محافظة المحويت، شمال غرب العاصمة صنعاء، أحدهما نجل شقيقة المخلوع “صالح”.

وأَوْضَحَتِ المصادر أن مدير أمن محافظة المحويت، اللواء صالح الغني، وقائد قوات الطوارئ في المحويت، وابن أخت المخلوع صالح، العميد وضاح الشحطري، قُتلا في كمين نصبه مسلحون حوثيون لموكبهما في منطقة المنقب شمال غرب صنعاء على طريق المحويت.

وبِحَسَبِ “العربية. نت” فإن الضابطين كانا في طريقهما لزيارة إحدى الثكنات العسكرية الموالية للمخلوع صالح في منطقة وادي المنقب، حيث تم استهدافهما مِنْ قِبَلِ ميليشيا الحوثي.

وتأتي عملية الاغتيال، بِحَسَبِ مصادر مقربة من الانقلابيين، على خلفية العلاقات المتوترة بين حزب المؤتمر الشعبي جناح المخلوع صالح وميليشيا الحوثي، والآخذة بالتدهور منذ أشهر عِدَّة.

شاهد ايضا

بالفيديو.. تخريب وفوضى خلال افتتاح مهرجان «أبها عاصمة السياحة»

بالفيديو.. تخريب وفوضى خلال افتتاح مهرجان «أبها عاصمة السياحة»

«صوت أمريكا»: واشنطن تتعهد بدعم المملكة في التصدي لأنشطة إيران

«صوت أمريكا»: واشنطن تتعهد بدعم المملكة في التصدي لأنشطة إيران

باكستان تُعزي المملكة في شهداء الواجب

باكستان تُعزي المملكة في شهداء الواجب

وزير الدفاع الأمريكي: «ترامب» قد يزور المملكة قريباً

وزير الدفاع الأمريكي: «ترامب» قد يزور المملكة قريباً

٢ تعليقات

  1. اللهم إجعل حيلهم بينهم وفرق شملهم وأكفنا شرهم.
    اللهم إحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا..

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>