 السعودية للكهرباء توضح حقيقة تسريح 10 آلاف من منسوبيها | صحيفة تواصل الالكترونية

السعودية للكهرباء توضح حقيقة تسريح 10 آلاف من منسوبيها

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السعودية للكهرباء توضح حقيقة تسريح 10 آلاف من منسوبيها

 

تواصل – خالد العبدالله:

أَوْضَحَ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، أن الشركة لم تسرح أيّاً من موظفيها، إنما يذهب الموظف برضاه وباتفاق مع الشركة ويَحْصُل بمقتضاه على تعويض مُجزٍ وراتب تقاعدي.

وأَضَافَ العواجي، خلال حديث له خلال المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة بالرياض، أن الشركة بعد دمج عددٍ من الشركات ورثت أَعْدَادَاً ضخمة من الموظفين بما يفوق حاجتها٬ وذلك ­ بجانب التحول الإلكتروني؛ الأَمْر الذي دفع الشركة للعمل على الاستغناء عن بعض موظفيها.

وَشَدَّدَ رئيس “السعودية للكهرباء” على أن عدد الذين سرحتهم الشركة بالتراضي قليل جداً٬ نافياً ما تردد عن فصل الشركة 10 آلاف من موظفيها٬ مُشِيرَاً إلى أن نسبة السعودة في الشركة 90%، وأنها توظف 23 مهندساً وفنيّاً في مواقع قيادية، ومُؤكِّدَاً أنها تسعى لخفض تكلفة الإنتاج؛ لذلك تسعى لخفض الفائض في الموارد البشرية.

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